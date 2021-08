Unsere Vorschläge fürs Wochenende : Ab auf die Saarlouiser Musikinsel!

Die Country-Sängerin Van de Forst kommt nach Saarlouis. Foto: Eva Van De Forst

Das Saarland hat viel zu bieten in Sachen Kultur und Freizeitgestaltung. Jede Kommune, jede Stadt und jedes Dorf macht eigene Angebote. Woche für Woche stellen wir an dieser Stelle einige Veranstaltungen vor, die wir in der Redaktion besonders empfehlenswert finden. Und dabei schauen wir auch immer mal wieder über die Grenze.

Man hat ihn als Event-Ort noch nicht so recht auf dem Schirm, den Saarlouiser Inselgarten in den Vauban-Festungsanlagen, die im 17. Jahrhundert entstanden - auf Geheiß des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Saarlouis hat eine lange Tradition als Militär- und Garnisonsstadt, und man kann einen Konzert-Termin gut mit einer Erkundung des Stadtgartens verbinden, der sich in eine riusige grüne Lunge (“Saaraltarm“) mit romantischen Wegen und viel Wasser fügt, und in dem sich viele freigelegte Festungs-Relikte finden. Am 21. August ist Gelegenheit dazu. Die Sängerin Van de Forst gastiert „Unplugged" auf der Insel, Special-Guest Michael Voss, der bis Ende letzten Jahres Sänger der Band Mad Max war und auch bei der Michael Schenker Group mitmacht. Letztere kommt mit nach Saarlouis. Van De Forst hat sich in der Country-Szene einen Namen gemacht, arbeitete unter anderem mit Bonnie Tyler, Michael Bolton und mit der deutschen Country-Legende „Truck Stop“. (ce)

Van De Forst „Unplugged“: 21.8., Saarlouiser Inselgarten auf der Vauban Insel, Einlass:18 Uhr/Beginn 19.30 Uhr; Tickets bei Ticket Regional und Eventim.

Lichteffekt: Mit einem Lichtturm sorgte Meister-Architekt Clemens Holzmeister dafür, dass in der Kirche St. Agatha in Merchingen der Altar besonders in Szene gesetzt wird. Foto: rup/Ruppenthal

Es muss ja nicht immer eine „offizielle“ Veranstaltung sein. Warum nicht mal Architektur gucken am Wochenende? Zumal wenn sich so Bedeutendes (für viele aber dennoch Unbekanntes) in der Region findet. Und zwar dort, wo es auch saarlandlchaftlich schön ist. Also auf nach Merchingen zur Pfarrkirche St. Agatha! Die hat nämlich einen wahrhaft bedeutenden Baumeister: Clemens Holzmeister (1886-1983) gilt als einer der großen österreichischen Architekten des 20. Jahrhunderts, den Salzburger Festspielbezirk hat er wesentlich gestaltet. Ein Könner eben im Großen und Monumentalen, der sich wohl aufs Repräsentative verstand. Im Merziger Stadtteil Merchingen allerdings folgte er einem anderen Ideal. Kein Renommierobjekt wurde dort 1929 errichtet, sondern eine Kirche, die das natürliche Zentrum des Ortes ist, ihre Umgebung nicht übertrumpfen will. Holzmeister selbst sah in ihr eine seiner wichtigsten Sakralbauten. Und wer dem Licht folgt, erkennt die Handschrift des Meisters – mit einem Lichtturm wird der Altar ganz besonders in Szene gesetzt. (oli)

Ganz einfach klingt die Themenstellung nicht, aber wenn eine Ausstellung gut kuratiert ist, verringert sie die Komplexität. Ob man das bei „Die Revolte der Maschinen Revisites 21/21“ erlebt, ist noch offen, denn die Ausstellung wird erst am Freitag eröffnet. Worum geht es? Als sich vor genau hundert Jahren der Autor Romain Rolland und der Künstler Frans Masereel mit dem Thema „Mensch - Maschine“ beschäftigten, war das krasse Science Fiction. Heute gehört der Künstlichen Intellignez (KI) die Zukunft. Den beiden Künstlern schwebten für ihre Vorstellung von „lebendigen Maschinen“ bewegte Bilder vor, ein Film. So entwickelten sie das illustrierte Drehbuch „Die Revolte der Maschinen oder Der entfesselte Gedanke”. Realisiert wurde der Film nie. Nun knüpft eine deutsch-französische, multimediale Ausstellung im Saarbrücker Pingusson-Bau an die Ideen- und Motivwelt von Masereel/Rolland an. Gezeigt werden unter dem Titel „Die Revolte der Maschinen Revisited 21/21“ Arbeiten von internationalen Zeichnern und Zeichnerinnen und für die Ausstellung eigens realisierte Maschinen. In den Blick genommen werden soll die Perspektiven-Verschiebung auf das Thema Mensch/Maschine. (ce)