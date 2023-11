Besondere Ziele Ausflüge im Saarland und Umgebung – Tipps für Familien

Museen und Wissenschaft: Luxemburgs einziges permanentes Planetarium steht im Science Center und entführt seine Besucher auf eine Reise durch das All. Leben wie die Alten Römer – und das hier in Perl. In der Villa Borg können Kinder an Ausgrabungen teilnehmen und ihre eigenen Öllampen töpfern. Wir haben uns vor Ort angeschaut, was es alles für Angebote für Groß und Klein gibt.