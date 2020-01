Saarbrücken Im Untreue-Prozess gegen den sogenannten „Robin Hood der Kleinanleger“, Medard Fuchsgruber, hat ein Zeuge Teile der Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestätigt.

Fuchsgruber selbst schaltete sich in die Befragung ein und erinnerte, dass der Kaufmann mit Wohnsitz in Thailand eigene Erfahrungen mit der deutschen Justiz hat. In Zusammenhang mit einem Prozess um ein so genanntes „Umsatzsteuer-Karussell“ im Umfeld der Deutschen Bank saß er in Untersuchungshaft und wurde rechtskräftig verurteilt. 2016 erstellte er für eine Leipziger Firma, an der Fuchsgruber beteiligt war und zeitweise als Geschäftsführer wirkte, einen Liquiditätsplan. Er schlug wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei den Gesellschaftern Alarm, was zur Abberufung des Geschäftsführers führte. Die Staatsanwaltschaft wirft Fuchsgruber in diesem Fall vor, Urkunden wie Kontoauszüge gefälscht zu haben und einen Untreue-Schaden von mehr als 280 000 Euro verursacht zu haben. Zumindest anfangs, so räumen der Kaufmann und zwei weitere Zeugen ein, habe der Wirtschaftsdetektiv „erfolgreich gearbeitet“. Nach Abschluss der Vernehmung verabschiedet sich der „Dressman“ im Gerichtssaal mit dem Wunsch „alles Gute“ per Handschlag von Fuchsgruber.