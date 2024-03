Saarland bundesweit an der Spitze Psychische Erkrankungen in Saar-Autoindustrie – Aus für Ford Saarlouis macht sich bemerkbar

Saarbrücken · Ein neuer Report zeigt: Im Saarland waren 2023 so viele Menschen wie nie zuvor aufgrund von psychischen Erkrankungen arbeitsunfähig – und so viele wie nirgendwo anders in Deutschland. In den Zahlen scheint sich auch das Aus für das Ford-Werk in Saarlouis bemerkbar zu machen.

12.03.2024 , 08:14 Uhr

Im Saarland haben im vergangenen Jahr so oft wie nie zuvor Beschäftigte aufgrund von psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz gefehlt. Auch das Aus von Ford Saarlouis spiegelt sich offenbar in den Zahlen nieder, wie sich bei genauerem Blick zeigt. Foto: dpa/Oliver Dietze