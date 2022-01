Ein medizinischer Durchbruch : Sulzbacher Augenärzte als gefeierte Fernsehstars

Im Rahmen des internationalen Netzhautchirurgie-Kongresses Floretina wurde live aus einem Operationssaal der Augenklinik am Knappschaftsklinikum Sulzbach eine dort entwickelt neuartige Methode zur Operation von Netzhaut-Löchern übertragen. Das Bild zeigt im Vordergrund den Chefarzt der Augenklinik, Professor Dr. Peter Szurman, während der Operation. Foto: Knappschaftsklinikum Saar/KKSaar

Sulzbach Die Augen-Experten der Knappschaftsklinik in Sulzbach haben ein bisher ungelöstes Problem der Netzhaut-Chirurgie gelöst. Ihre Operationsmethode ist eine Weltneuheit. Tausende von Kollegen aus aller Welt verfolgten drei live per Satellit übertragene Makula-Operationen aus einem Sulzbacher OP-Saal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Lindemann

Man hätte meinen können, am Knappschaftsklinikum Saar in Sulzbach würde für eine Krankenhaus-Serie im Fernsehen gedreht. Doch der Übertragungswagen und die Satelittenschüssel im Hof und das Filmteam im Operationssaal der Augenklinik dienen dazu, eine neuartige Netzhaut-Operation in alle Welt zu übertagen. 2000 Augenärzte in zahlreichen Ländern der Erde schauen an ihren Bildschirmen zu, wie Augenärzte in Sulzbach eine Operationstechnik vorstellten, die die Fachwelt bisher noch nie sehen konnte. „Im Rahmen des internationalen Netzhautchirurgie-Kongresses Floretina Mitte Dezember war ein Operationssaal der Augenklinik Sulzbach per Satellit live hinzugeschaltet“, berichtet Peter Böhnel, der Pressesprecher des Knappschaftsklinikums Saar.

Chefarzt Professor Dr. Peter Szurman und sein Team operieren in der Liveübertragung bei drei Patienten Defekte in der Makula, der Stelle des schärfsten Sehens auf der Netzhaut, die zuvor bei einer ersten Operation in anderen Krankenhäusern nicht hatten behoben werden können.

Der Florentina-Kongress gilt international als Plattform für neue, innovative Operationsmethoden in der Netzhautchirurgie. Insgesamt stellten während der zweieinhalb Tage acht Operateure aus verschiedenen Kontinenten neue OP-Techniken vor. Szurman und sein Team waren die einzigen Vertreter aus Deutschland. Und sie wurden sozusagen zu den Stars des Kongresses. Nach den geglückten Operationen gingen bei Szurman rund 200 Gratulationen und etliche Rückfragen aus aller Welt ein. „So was habe ich bisher noch nicht erlebt“, sagt der Chefarzt. Doch die Sulzbacher Experten haben ein bisher ungelöstes Problem der Netzhaut-Chirurgie gemeistert.

Es geht dabei um Löcher in der Makula, die mit herkömmlichen Operationsmethoden nicht wieder verschlossen werden können. „Es kommt vor, dass sich nach einer Netzhaut-Operation Narbengewebe bildet. Narben neigen grundsätzlich dazu, sich zusammenzuziehen. Daher kann eine solche Narbenmembran von den Seiten her an der Makula ziehen, sodass sich ein sogar bereits verschlossenes Loch wieder öffnet“, erklärt Peter Szurman. Er und sein Team haben auf dem Weltkongress für dieses Problem folgende Lösung präsentiert: Erst werden ins Auge drei nur jeweils 0,6 Millimeter große Nadeln eingeführt. Mit Hilfe dieser Kanülen wird zunächst der Glaskörper im Auge entfernt, die gelartige, durchsichtige Substanz, die den Raum zwischen der Netzhaut und der vorne sitzenden Linse ausgefüllt. „Der Glaskörper besteht größtenteils aus Wasser, aber auch aus Hyaluronsäure und Kollagenfasern. Diese zähen Fasern werden mithilfe einer der Kanülen zerhackt und dann zusammen mit dem Augenwasser abgesaugt,“ erläutert Peter Szurman. Dieses Vitrektomie genannte Verfahren ist in der Sulzbacher Augenklinik längst Standard. Im nächsten Schritt wird das Narbengewebe an der Netzhaut entfernt. Und dann kommt die Weltneuheit: Die Sulzbacher Augenärzte platzieren auf der geschädigten Netzhaut eine feine Amnionmembran, die die Regeneration der Makula in hohem Maße anregt. „Wir haben zwei Operationen mit dieser Technik gezeigt“, sagt der Chefarzt, „bei beiden Patienten hat sich das zuvor erfolglos operierte Makulaloch tatsächlich geschlossen.“ Ein echter Durchbruch in der Netzhaut-Chirurgie.

Professor Dr. Peter Szurman ist Chefarzt der Augenklinik in Sulzbach. Foto: Knappschaftsklinikum Saar/KKSaar

Hinter einer Amnionmembran verbirgt sich das dünne Häutchen, das die Fruchtblase auskleidet, in der ein menschlicher Embryo heranwächst. „Das Amniongewebe wird bei Kaiserschnittgeburten gewonnen. Wie bei Organspenden müssen die Mütter zustimmen“, erklärt Szurman. Die Amnionhäutchen werden im Reinluft-Labor der Sulzbacher Augenklinik gereinigt, aufwendig präpariert und bei minus 80 Grad Celsius gelagert. Bei der Operation eines Makulaloches wird die Amnionmembran durch den leergesaugten Augapfel hindurch zur Netzhaut geschoben, dort mit Druckluft entfaltet und auf das Makulaloch gesetzt. „Das Ganze wird mit hochgereinigtem Silikonöl fixiert“, erläutert der Chefarzt.

Amnionmembranen werden in der Medizin schon seit Längerem in anderen Disziplinen genutzt. Wegen ihrer hohen Regenerationsfähigkeit kommen sie beispielsweise bei Verbrennungen, großflächigen Verletzungen oder chronischen Wunden der Haut zum Einsatz. In der Augenchirurgie werden damit bereits Hornhautdefekte operiert – und jetzt auch Makulalöcher.

In Großaufnahme konnten 2000 Augenchirurgen aus aller Welt die Satellitenübertragung der Netzhaut-Operation verfolgen. Hier ist das operierte Auge von vorne mit den drei Zugängen für die Operationsnadeln zu sehen. Foto: Knappschaftsklinik Saar/KKSaar