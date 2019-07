Kramp-Karrenbauer im Saarland : CDU-Chefin zeichnete in Berus ZDF-Sommerinterview auf

CDU-Chefin zeichnete in Berus ZDF-Sommerinterview auf

Berlin/Berus (rup/SZ) Es war bloß eine Stippvisite in der Heimat für die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Am Sonntagmittag war sie für ein paar Stunden im Saarland, um das ZDF-Sommerinterview aufzuzeichnen.

Und sie entschied sich für einen nicht ganz alltäglichen Rahmen, wie man am Sonntagabend im ZDF sehen konnte.

Der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, befragte die frühere saarländische Ministerpräsidentin in der denkmalgeschützten Sendehalle von Europa I in Berus, einem durch seine besondere Spannbogendecke auf der Welt einzigartigen Bauwerk. Koll nutzte diese außergewöhnliche Kulisse, um Kramp-Karrenbauer zu allen aktuellen politischen Themen zu befragen. Und das Kamerateam sorgte für außergewöhnliche Aufnahmen.

Die CDU-Bundesvorsitzende hatte Theo Koll eine halbe Stunde zuvor bereits zu einem ersten Gespräch am Beruser Europa-Denkmal zur Verfügung gestanden. Mittags zwischen 13 und 15 Uhr in Berus aufgenommen lief das Sommerinterview dann am Sonntagabend im ZDF. Um 15 Uhr machte sich Kramp-Karrenbauer schon wieder über Frankfurt mit dem Flugzeug auf den Weg zurück nach Berlin.