Zweite Fußball-Bundesliga Nach Aufstieg in 2. Liga – bekommt die SV Elversberg mehr Fördermittel vom Land?

Die Freude in Spiesen-Elversberg ist riesig. In der kommenden Saison wird die SV Elversberg – nach einem Durchmarsch in der Regionalliga als einziges saarländisches Team – in der zweiten Bundesliga spielen. Doch bei aller Freude bringt der Aufstieg der Elversberger Fußballer für die Kommune Spiesen-Elversberg neben Chancen auch Probleme mit sich. Wie kann man etwa die Verkehrsprobleme lösen, wenn nach dem Umbau der Kaiserlinde in ein Zweitliga-taugliches Station 15 000 Zuschauer anreisen? Wo sollen diese bei Liga-Spielen parken? Wie können Besucher alternativ an die Kaiserlinde kommen? Hat die Ortspolizeibehörde überhaupt genug Mitarbeitende, um die Liga-Spiele zu stemmen? Wo können Gäste übernachten?