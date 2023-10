Serie Unterwegs mit „Wer bessere Radinfrastruktur will, muss dicke Bretter bohren“

Hans Holderbaum ist Sprecher der Völklinger Regionalgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Saar. Außerdem engagierte er sich im inzwischen aufgelösten Sicherheitsbeirat der Stadt Völklingen. Zu einer kleinen Tour haben wir uns am neuen Fuß- und Radweg an der Karolinger Brücke verabredet. Vom Kanu-Club führt der asphaltierte Weg am Saarstahl-Parkplatz vorbei bis zur Straße „Im Alten Brühl“. Für das Verbindungsstück zwischen Innenstadt und Leinpfad hatten Holderbaum und seine Mitstreiter lange gekämpft. „Es handelt sich um den ersten neuen Radweg in Völklingen in diesem Jahrtausend“, sagt der 70-Jährige. Seine Erfahrung: Wer die Rad-Infrastruktur in Völklingen verbessern möchte, der muss dicke Bretter bohren. Viele Vorschläge scheitern am Geld. Außerdem gibt es bürokratische Hürden: Oft muss zunächst geklärt werden, wer zuständig ist. Die Stadt? Das Land? Oder ein anderer Eigentümer? Hans Holderbaum ist regelmäßig in Kontakt mit der Stadtverwaltung. Er begrüßt, dass Völklingen zu den Gründungsmitgliedern der saarländischen „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen“ gehört. Über diesen Zusammenschluss, erklärt der Fachmann, kommen Kommunen schnell an Fördergelder. Allerdings nur, wenn sie fertige Maßnahmenvorschläge in der Schublade haben. In Völklingen sei das leider nicht der Fall. Auch die Politik habe den Radverkehr vernachlässigt. „Von den Fraktionen im Stadtrat kommt so gut wie keine Unterstützung“, sagt Holderbaum.