Nicht nur Restaurant in neuem Look Gaumenfreuden und Gänsehautkitzel – auf Schloss Berg in Perl tut sich was

Der Mensch lebt bekanntlich nicht nur vom Brot allein: Gaumen und Geist wollen eben angesprochen sein. Was läge also näher, als Hotel- und Restaurantgästen nicht bloß Tafelfreuden zu bieten, sondern auch Kultur aufzutischen? Im Schloss Berg in Perl serviert man, einmal pro Monat donnerstags, eine Lesung mit einem Top-Autor. Just war Vincent Kliesch in dem feinen Haus der Victor’s-Gruppe zu Gast. Der Berliner zählt mit seinen „Auris“-Thrillern zu den versierten deutschen Gänsehautkitzlern.