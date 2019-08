Geschwindigkeitskontrollen : Hier blitzt die Saar-Polizei am Wochenende

Saarbrücken Für diesen Samstag und Sonntag hat die Polizei an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen angekündigt: am Samstag auf der L 112 zwischen Merchweiler und Elversberg, der B 423 in Homburg und auf der A 620 zwischen den Autobahndreiecken Saarbrücken und Saarlouis.

