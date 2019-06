Temperaturen bis 37 Grad : Auf das Saarland rollt eine Hitzewelle zu

Saarbrücken/Offenbach (dpa/SZ) Temperaturen weit über 30 Grad, Sonne und dazu noch Sahara-Staub: Kommende Woche rollt eine Hitzewelle auf Deutschland zu, „die durchaus als extrem bezeichnet werden kann“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag ankündigte.

Im Saarland steigen die Temperaturen demnach zur Wochenmitte auf bis zu 37 Grad an. Die „gefühlte Temperatur“ wird dann in ganz Deutschland außer an der Küste sogar über 38 Grad liegen.