Neues Pflegekonzept in Saarbrücken : Auch im Saarland fehlt Pflegekräften die Zeit zum Pflegen

Foto: cts

Meinung Saarbrücken Pflegekräfte in Deutschland leiden deutlich häufiger unter Burnout als Beschäftigte in anderen Berufen. Das liegt auch an unzuverlässigen Dienstplänen, Urlauben und freien Tage, die kurzfristig wegen Personalmangels zurückgenommen werden müssen. Das neue Pflegekonzept am Caritas-Klinikum könnte das Problem entschärfen.