Regionaler Leitartikel Die wichtigen Dinge des Lebens

Die Folgen von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Krieg in Nahost, Klimakatastrophen, der Kampf um Arbeitsplätze, Inflation, steigende Energiepreise, Spardruck in Krankenhäusern, an Schulen – viele Menschen im Saarland und anderswo plagen derzeit Ängste und Existenzsorgen. Die Politik steht vor vielen Baustellen. Da dürfte der Disput um das Gendern eine willkommene Abwechslung bieten. Die Bayern, allen voran Markus Söder und sein Team, lieben dieses Aufreger-Thema geradezu. Jo mei, als Gegner des Gendersternchens kannst du im Bierzelt richtig Beifall einheimsen. Kostet nix, lenkt von ungelösten Problemen und Aufgaben ab und schafft ein schönes Gemeinschaftsgefühl. So kurz vor den Wahlen greift nun auch die CDU Saar das Thema auf. Raphael Schäfer „stellen sich die Nackenhaare“, so sehr regt er sich auf, und er fühlt sich „bevormundet“. Dabei gibt es weder einen Zwang zum Gendern, noch ein Verbot des „generischen Maskulinums“. Aber warum wühlt uns die Debatte immer wieder auf?