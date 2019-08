Assyrischer Kulturverein bitte um rasche Hilfe : Hans soll 400 Christen aus Syrien retten

In der Region um Idlib in Syrien (unser Foto) wird weiterhin gekämpft, ähnlich wie im Gebiet der Christen am Fluss Chabour. Dort würden Brandbomben auf die Dörfer und Felder abgeworfen, berichtet Kanoun. Foto: dpa/Ugur Can

Saarbrücken Der Assyrische Kulturverein Saarlouis hat Ministerpräsident Hans gebeten, 400 Christen aus Syrien zu holen. Bischof Ackermann unterstützt dies.

Mit einem verzweifelten Hilferuf hat sich jetzt der Vorsitzende des Assyrischen Kulturvereins, Charli Kanoun, an den saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) gewandt. In einem der SZ vorliegenden Brief bittet Kanoun namens der im Saarland lebenden syrischen Christen den Saar-Regierungschef um die schnellstmögliche Aufnahme von etwa 400 Assyrern, die durch Angriffe auf ihre Dörfer am Chabourfluss in Nordsyrien unmittelbar mit dem Tode bedroht seien. Von ursprünglich 250 000 assyrischen Christen in diesem Siedlungsgebiet seien nur noch diese etwa 400 übrig geblieben, die anderen seien seit Ausbruch des Syrienkriegs entweder geflohen oder getötet worden. „Worte können nur schwer fassen, was der kleine Rest unserer Landsleute zurzeit am Fluss Chabour in Nordsyrien durchmacht, wenn sie überhaupt noch in ihren Häusern leben und nicht als Binnenflüchtlinge und Obdachlose in Syrien umherirren. Das Leid ist unfassbar, es sind unsere Verwandten, alle haben familiäre Kontakte in die Bundesrepublik“, schreibt Kanoun an den Chef der Christlich Demokratischen Union Deutschlands im Saarland, Tobias Hans.