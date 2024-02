Öffentlicher Gesundheitsschutz Verbreitung der asiatischen Tigermücke im Saarland wird erforscht – Bürger sollen mithelfen

Unter der Leitung von Dr. Sophie Scheitler will man dort mittels des Bürgerbeteiligungs-Projektes „MOSKITO“ nun untersuchen, wie die aktuelle Lage hinsichtlich krankheitsübertragenden Stechmücken im Saarland ist und welche Maßnahmen Abhilfe und Schutz schaffen können. Am Projekt sind ebenfalls das saarländische Gesundheitsministerium, das Landeskompetenzzentrum Infektionsepidemiologie des Saarlandes (LKI), der Regionalverband Saarbrücken (Gesundheitsamt) aber auch das saarländische Umweltministerium (Zentrum für Biodokumentation) beteiligt. Der Zoo Saarbrücken, der Zoo Neunkirchen, der Deutsch-Französische Garten in Saarbrücken und der Garten der Sinne in Merzig-Wadern platzieren zudem fachgerechte Mückenfallen, die abgesammelt werden.