Serie Altersarmut im Saarland – Teil 4 Hier gibt es Unterstützung für saarländische Senioren, die von Armut betroffen sind

In der Bahnhofsmission am Saarbrücker Hauptbahnhof helfen Ehrenamtler Menschen in schwierigen Lebenssituationen – unter anderem indem sie sie an die richtigen Ansprechpartner von sozialen Einrichtungen, Diensten, Ämtern in Saarbrücken und im Regionalverband vermitteln.

Hauptbahnhof Saarbücken Gleis 5-12

66111 Saarbrücken

Telefon: (06 81) 31 85 0

E-Mail: bahnhofsmission-sb@dwsaar.de