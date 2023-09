Saarländische Armutskonferenz Seit 30 Jahren Stimmen der Armen im Saarland

In 30 Jahren habe die Saarländische Armutskonferenz die Armut im Saarland nicht abschaffen können. Aber sie habe es geschafft, Politik und Gesellschaft immer wieder mit den schlimmsten Auswirkungen der Armut zu konfrontieren und so zum Handeln zu bewegen. Der SAK sei es zu verdanken, dass die Landesregierung jedes Jahr über die Entwicklung des Wohlstandes und eben der Armut berichten muss. Dank der SAK gebe es einen Aktionsplan zur Bekämpfung der Armut, vergünstigte Sozialtickets für den öffentlichen Nahverkehr so wie eine Meldestelle gegen Stromsperren. Die SAK wurde laut, als man in Saarbrücker Rathaus darüber nachdachte, das Betteln zu verbieten, genau wie bei der Debatte über die Menschen rund um die Saarbrücker Johanniskirche, die in Verwaltung und Medien gerne als „Randständige“ bezeichnet werden.