Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit im Saarland im Juni nahezu unverändert

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit im Saarland hat sich im Juni im Vergleich zum Vormonat kaum verändert.

Insgesamt waren 32 300 Menschen ohne feste Erwerbstätigkeit, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte. Das waren 80 oder 0,2 Prozent weniger als noch im Mai. Die Arbeitslosenquote - also der Anteil der Erwerbslosen an der Zahl aller dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Menschen - fiel von 6,1 auf 6,0 Prozent und damit auf den gleichen Stand wie ein Jahr zuvor.