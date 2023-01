Bundesagentur für Arbeit : Arbeitslosigkeit im Saarland gestiegen

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist zu Jahresbeginn gestiegen.

Demnach betrug die Quote im Januar 6,7 Prozent - im Vergleich zu 6,4 Prozent im Dezember, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Dienstag mitteilte.