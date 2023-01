Wo Deutschlands Spitzenverdiener wohnen : Saarländer verdienen 5000 Euro weniger als der Bundesdurchschnitt

Saarbrücken Die Gehälter im Saarland sind unterdurchschnittlich schlecht – nur Arbeitnehmer im Osten verdienen weniger. Das hat ein Gehaltsvergleich des Internetportals Kununu ergeben. Auch zwischen Männern und Frauen gibt es enorme Unterschiede. Die genauen Zahlen im Überblick.

Arbeitnehmer im Saarland verdienen weniger als im Rest Westdeutschlands

Im Vergleich der Bundesländer landet das Saarland in dieser Statistik damit im unteren Drittel der Tabelle. Auf einen geringeren Verdienst kommen Arbeitnehmer in den Bundesländern Thüringen (39 972 Euro), Sachsen (39 925 Euro), Sachsen-Anhalt (39 441 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (38 186 Euro). Die höchsten Durchschnittsgehälter werden nach der Kununu-Übersicht in Hessen (53 295 Euro), Hamburg (51 355), Baden-Württemberg (50 966) und Bayern (50 393 Euro) gezahlt.