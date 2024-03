Es kann zu Staus kommen Arbeiten auf der A 620 bei Saarbrücken ab 3. April

Ab Mittwoch, 3. April, stehen erneut Bauarbeiten auf der A 620 in Saarbrücken an. Das teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Arbeiten betreffen den Bereich der Anschlussstellen Malstatter Brücke und Westspange in Fahrtrichtung Mannheim. Dort sollen Anpralldämpfer montiert werden.