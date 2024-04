Funde im Internet Aprilscherze 2024 im Saarland – mit nackten Tatsachen in Illingen

So kündigte bereits am Morgen die Landesregierung mit einer flinken E-Mail an, „Olympia ins Saarland“ holen zu wollen. In der Tat war der Absender kein Witz. Die Pressestelle höchstselbst verkündete in einem Statement, dass sich die saarländische Landesregierung dafür starkmache, um die Region im Drei-Länder-Eck „als Austragungsort für Olympische Spiele ins Gespräch“ zu bringen.