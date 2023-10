ÖPNV Kritik aus dem Saarland an „Blockadepolitik“ des Bundes beim Deutschland-Ticket

Die Botschaft der Landesregierung ist klar: Das Deutschland-Ticket und die SaarVV-Tarifreform sind ein großer Erfolg – aber dieser Motor könnte ins Stottern kommen, wenn der Bund seine Unterstützung für das Deutschland-Ticket abwürgt. Am Dienstagnachmittag hat Umwelt- und damit auch Mobilitätsministerin Petra Berg (SPD) eine Zwischenbilanz zur Resonanz auf das Deutschland-Ticket und zu der vorangegangenen SaarVV-Tarifreform von 2021 gezogen. Das Ticket habe sich „als voller Erfolg heraus gestellt“, sagt Berg, außerdem habe „die Kombination aus deutschlandweitem 49-Euro-Ticket und unserem Junge-Leute-Ticket dem öffentlichen Personennahverkehr im Saarland eine Dynamik verliehen, die es so noch nicht gegeben hat“. Nie sei der ÖPNV so einfach und günstig gewesen, „und die Saarländerinnen und Saarländer machen mit“.