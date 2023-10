Diabetes-Arznei Falsche Rezepte für Ozempic – Apotheker im Saarland warnen Patienten

Denn in Apotheken tauchen seit Tagen immer mehr gefälschte Rezepte für das Diabetesmittel Ozempic auf. „Die Zunahme gefälschter oder angeblich insbesondere im osteuropäischen Ausland ausgestellter Verordnungen ist bedenklich“, teilte der Präsident der Apothekerkammer des Saarlandes, Manfred Saar, am Freitag, 13. Oktober, in Saarbrücken mit.