Apollon Visual Arts Festival 2024 am Osthafen „Unser Plan B ist ’ne Regenjacke und gute Laune“

Janis Mudrich: Die Auswahl an Künstlerinnen und Künstlern dieser Qualität ist nicht unendlich groß, weswegen es klar ist, dass auch das Team aus Metz auf die gleichen Artists schielte wie wir. Dass Sie im gleichen Jahr in so einem kleinen Gebiet zwei Mal performen, war nicht beabsichtigt, ist aber auch nicht weiter schlimm, da die Arbeiten immer andere sind, und Metz also in diesem Falle als Vorgeschmack für das Apollon Festival diente (er lacht).