Aktion des Saarländischen Apothekervereins : Grippeimpfungen auch in 60 saarländischen Apotheken

Saarbrücken Die Krankenkassen AOK und IKK-Südwest übernehmen für alle ihre Versicherten die Kosten.

(ml) Mitglieder der Krankenversicherungen AOK und IKK-Südwest können sich jetzt auch in rund 60 saarländischen Apotheken kostenlos gegen die Grippe impfen lassen. Die Aktion läuft in Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Apothekerverein. Andere Krankenkassen haben sich dem Projekt noch nicht angeschlossen, es laufen jedoch Verhandlungen mit der Apothekerkammer des Saarlandes. Im vergangenen Jahr war das Saarland eine der Modellregionen, in denen Grippeimpfungen erstmals in Apotheken angeboten wurden. Das Modellprojekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Die Apotheker werden sowohl in Theorie und Praxis von einem Mediziner geschult und auch mit Notfallmaßnahmen vertraut gemacht.