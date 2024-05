AOK-Positionspapier AOK fordert mehr Freiraum bei der Gesundheitsversorgung vor Ort

Der Mangel an Versorgungsangeboten müsse auch behoben werden, „um den zunehmenden Zweifeln an der Leistungsfähigkeit des Staates zu begegnen“, schreibt der AOK-Bundesverband in seinem Positionspapier „Gesundheitsregionen: Sektorenunabhängige Versorgung gestalten“. Die vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen im Gesundheitssystem würden nicht immer wirksam und wirtschaftlich eingesetzt. Sie flössen noch zu häufig in Strukturen, die reformbedürftig seien und die Ergebnisse lieferten, die den erheblichen Einsatz dieser Mittel nicht rechtfertigten.