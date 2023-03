Aktuelle Analyse der AOK Noch nie waren im Saarland mehr Beschäftigte krank

Seit 1991 analysiert die AOK jährlich den Krankenstand in Deutschland. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass im Saarland der allgemeine Krankenstand im Jahr 2022 mit 6,4 Prozent den höchsten Stand seit Beginn der Erhebungen erreicht hat. Das heißt, an jedem Tag des Jahres waren 64 von 1000 saarländischen Beschäftigen krankgeschrieben. „Treiber dieser Entwicklung waren vor allem Atemwegserkrankungen“, sagt der Sprecher der AOK Saarland, Jan Rößler. „Im Jahr 2021 waren 19,3 Prozent aller bei der AOK versicherten Beschäftigte auf Grund von Atemwegserkrankungen arbeitsunfähig, 2022 hat sich diese Quote auf 37,7 Prozent fast verdoppelt.“ Erst mit großem Abstand folgten 2022 Erkrankungen von Skelett und Muskel (19,1 Prozent) sowie psychische Erkrankungen (acht Prozent).