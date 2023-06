Wie krank sind die Saarländer? Überblick über die häufigsten Erkrankungen im Saarland

Im Vergleich der Bundesländer weist das Saarland bei 21 der 23 aufgelisteten Erkrankungen eine überdurchschnittliche Häufigkeit von Krankheitsfällen auf – die Ausnahmen sind nur Covid-19 und heller Hautkrebs. Im Bundesschnitt erleiden zum Beispiel im Jahr 350 pro 100 000 Einwohner einen Herzinfarkt; im Saarland sind es 400 je 100 000 Bewohner. Doch auch innerhalb des Saarlandes schwanken die Zahlen stark. So sind im Kreis Neunkirchen pro Jahr 460 von 100 000 Einwohnern von einem Herzinfarkt betroffen, im Regionalverband Saarbrücken sind es 350. Ähnlich sieht es bei Depressionen aus. Saarlandweit sind 14 Prozent der Menschen an einer Depression erkrankt, überdurchschnittlich viele im Kreis Neunkirchen (15,8 Prozent), die wenigsten im Regionalverband Saarbrücken (12 Prozent). Der Kreis Neunkirchen steht bei depressiven Erkrankungen auf Platz fünf aller 400 untersuchten Kreise und kreisfreier Städte in Deutschland. Platz sieben nimmt der Kreis Zweibrücken im benachbarten Rheinland-Pfalz ein. Hier sind 15,74 Prozent der Einwohner von einer Depression betroffen.