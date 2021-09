Weitere Bewerber gesucht : AOK will gesunde Nachbarschaften fördern

Saarbrücken Krankenkasse stellt 10 000 Euro Preisgeld für vorbildliche Projekte zur Verfügung.

Einige Nachbarschaften in saarländischen Kommunen haben ihre Projekte bereits angemeldet. So bauen die Mitglieder des Nachbarschaftsvereins „proWAL“ im Ortsteil Wahlhausen der Gemeinde Nohfelden im Kreis St. Wendel das ehemalige Gasthaus im Ort zu einer Begegnungsstätte um. Geplant sind unter anderem ein Kulturcafé und eine Repair-Werkstatt. In der Gemeinde Heusweiler gestaltet die Interessengemeinschaft „Pro Lummerschied“ einen alten Tennisplatz zu einer Gemeinschaftsfläche für Boule, Beachvolleyball und Nachbarschaftsfeste um.

Die 200 Mitglieder der Initiative „Helf dahemm“ des Nachbarschaftsvereins im Mehrgenerationendorf Bietzerberg bei Merzig unterstützen sich untereinander beim Einkaufen, im Haushalt, am Computer oder bei der Kinderbetreuung. In Saarbrücken-Malstatt sammeln 60 Schüler einer Projektgruppe der Schule am Ludwigsberg Recycling-Gut in der Nachbarschaft oder laden Anwohner aller Generationen zu Fitness-Treffen auf den Schulhof ein.