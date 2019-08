Finanzen und Versicherungen : Gut versichert bei Wetterkapriolen

Info

„Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat auch das Recht, Steuern zu sparen.” (†Helmut Schmidt, ehemaliger Bundeskanzler)

Und in der Tat, er hatte Recht! Wer Steuern sparen möchte, der sollte sich vertrauensvoll an einen örtlichen Steuerberater wenden. Denn das deutsche Steuerrecht gilt – verglichen mit anderen Ländern – als eines der kompliziertesten. Oft ist es besonders für Laien in seiner Fülle und Vielfalt nicht zu überblicken. Der Gang zum Steuerberater ist die logische Konsequenz. Für Unternehmer und Gewerbetreibende ist die Unterstützung eines Steuerberaters in der Regel sogar unvermeidbar.

Steuerberater bieten auf der Basis ihres Fachwissens Wege und Möglichkeiten an, auf legale Art und Weise so wenige Abgaben wie möglich an das Finanzamt zahlen zu müssen. Der Steuer-Fachmann vor Ort wird Ihnen verständlich erklären, welche Möglichkeiten Sie in Sachen Finanzen haben. Ebenso pragmatisch und unkompliziert wird er auf Fragen wie auf Vorschläge eingehen können, um diese steuerrechtlich abzuklopfen und einleuchtende Antworten zu geben. Egal ob Sie eine private oder eine geschäftliche Steuererklärung für das Finanzamt machen müssen.

Auch wenn die Beauftragung eines Steuerberaters nicht immer Garant für eine satte Steuerrückzahlung sein kann, so sorgt er zumindest dafür, dass der Bürger nicht zu viele Steuern zahlt. Steuerberater werden nicht leistungsbezogen bezahlt, also nach der Höhe der Steuerersparnis, sondern nach einer gesetzlich vorgegebenen Vergütungsverordnung. Fazit: Steuerberatung kostet natürlich was, dafür profitiert man aber von der optimierten Gestaltung aller steuerlichen Angelegenheiten.⇥red