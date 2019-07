Über dem Bundes-Durchschnitt : Hepatitis-Fälle gehen im Saarland deutlich zurück

Saarbrücken Die Anzahl von Hepatitis-Erkrankungen ist im Saarland innerhalb von zehn Jahren deutlich zurückgegangen. Anlässlich des Welt-Hepatitis-Tags an diesem Sonntag, 28. Juli, erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU): „Es freut mich, dass wir im Saarland bei den Erkrankungen mit einem Rückgang von fast 70 Prozent bundesweit an der Spitze liegen“.

Darüber hinaus rief sie dazu auf, dass auch in Zukunft das Bewusstsein für Hepatits in der Bevölkerung vergrößert werden solle. „Lebererkrankungen können jeden treffen“, so Bachmann.