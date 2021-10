Steuerhinterziehungs-Vorwurf gegen David Zimmer: Harter Schlagabtausch : Anwalt von Inexio-Gründer Zimmer droht jetzt Ermittlern mit Strafverfahren

Der Merziger Vorzeige-Unternehmer David Zimmer weist Vorwürfe zurück, er habe durch Steueroptimierungsmodelle Steuern hinterzogen. Foto: Ruppenthal

Merzig/München Erst kürzlich hat Richard Beyer für seine Mandanten im spektakulären „Goldfinger“-Prozess Freisprüche erstritten. Jetzt verteidigt er den Merziger Inexio-Gründer David Zimmer. Die Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft nennt er „schlampig“, das Vorgehen „dreist“.

Am 29. September wurde das Merziger Privathaus des Inexio-Glasfaser-Unternehmers David Zimmer (48) von saarländischen und bayrischen Fahndern durchsucht. Es ging und geht um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, bundesweit sollen 44 Unternehmer dem Staat durch Steuergestaltungsmodelle etwa 500 Millionen Euro vorenthalten haben. Wie berichtet wies Zimmer selbst am Freitag in einer ersten Reaktion den Steuerhinterziehungs-Verdacht entschieden zurück. Nun geht sein Anwalt einen Schritt weiter, kehrt die Rollen um, indem er der Staatsanwaltschaft München Vorwürfe macht. Gegenüber der Saarbrücker Zeitung spricht er von „Schlampigkeit“ in der Ermittlungsarbeit und von krasser „Inkompetenz“. Er kündigt eine Beschwerde beim Amtsgericht München gegen die Durchsuchung an, die eine Grundrechtsverletzung seines Mandanten bedeute: „Es ist meilenweit keine Straftat vorhanden. Wir werden uns das nicht bieten lassen und gegebenenfalls bis zum Bundesverfassungsgericht gehen.“ Beyer schließt zudem Strafverfahren gegen die Ermittler und disziplinarrechtliche Konsequenzen nicht aus. Motto: Angriff ist die beste Verteidigung? Als Ablenkungs-Strategie könnte man das Vorgehen des Rechtsbeistands aus München werten, wäre da nicht der just im August von ihm erfolgreich beendete Augsburger „Goldfinger“-Steuer-Prozess. Da hat Beyer in einem ähnlich gelagerten Fall für zwei Mandanten nicht nur Freispruch erkämpft, sondern im Nachgang Strafanzeigen gegen Steuerfahnder und Beamte angestoßen und horrende Forderungen nach hohen Entschädigungen für die zu Unrecht Beschuldigten erhoben. Als „vergiftet“ beschrieben Gerichtsreporter der Lokalpresse die Prozess-Atmosphäre, schließlich sahen Medien im „Goldfinger“-Streit sogar einen „Justizskandal“ herauf ziehen.

Im aktuellen Steuerhinterziehungs-Fall, in den der saarländische Unternehmer Zimmer involviert ist, geht es um ein steuerliches „Optimierungsmodell“, bei dem Gewinne und Verluste gegeneinander aufgerechnet werden. Über die Höhe der Summe, die Zimmer angeblich hinterzogen haben soll, wurde noch nichts bekannt. Ob es überhaupt zu einem Prozess kommen wird, ist offen. Die Staatsanwaltschaft kann die Ermittlungen auch wieder einstellen. Bisher hat sie sich nicht zu den Vorgängen geäußert.

Zimmers Anwalt Beyer jedenfalls, der noch zwei weitere Steuerpflichtige in der selben Angelegenheit vertritt, hält die steuerliche Gestaltung seines saarländischen Mandanten für unanfechtbar legal, verweist auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 2017: „Der Steuerpflichtige darf gestalten und eine als gewerblich geltende Struktur betreiben, auch wenn deren Hauptzweck die Steueroptimierung ist, (...).“ Außerdem habe Zimmer dem Finanzamt alle Unterlagen vollumfänglich zur Prüfung zur Verfügung gestellt, wodurch es sich gar nicht um den Tatbestand der Steuerhinterziehung handeln könne. Darauf hatte auch Zimmer am Freitag gegenüber der SZ in einer ersten Reaktion verwiesen: „Ich habe nichts verheimlicht oder gar verschleiert.“