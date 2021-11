Heiko Maas hielt die Laudatio : „Gesellschaftlich extrem engagiert“ - Antisemitismusbeauftragter Roland Rixecker mit Medienpreis "Goldene Ente" ausgezeichnet

Saarbrücken Der Beauftragte für jüdisches Leben im Saarland und gegen Antisemitismus, Roland Rixecker, hat am Samstagabend den Medienpreis „Goldene Ente“ der saarländischen Landespressekonferenz (LPK) erhalten.

Der geschäftsführende Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) lobte Rixecker in seiner Laudatio als jemanden, der gesellschaftlich „extrem engagiert“ sei. Es sei wichtig und gut, dass Journalistinnen und Journalisten einen Preis an jemanden aus der Justiz verliehen. Rixecker habe anscheinend verstanden, „dass man auch in der Justiz mit Medien umgehen muss“, sagte Maas. Rixecker sagte, die Justiz setze als dritte Gewalt Macht ein. „Macht bedarf der Rechtfertigung und rechtfertigen heißt erklären, verständlich machen, Rede und Antwort stehen.“