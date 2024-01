Antisemitismus-Beauftragter Rixecker „Deutschland hat eine besondere Verantwortung für den Schutz jüdischer Menschen“

Saarbrücken · Der Saar-Antisemitismus-Beauftragte Roland Rixecker zur Frage, ob jede Kritik an Israel per se antisemitisch ist, zur Zwei-Staaten-Lösung und seiner Einstellung zu Absagen, etwa zuletzt der von Candice Breitz in der Modernen Galerie.

26.01.2024 , 18:00 Uhr

Foto: BeckerBredel

(isa) Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau jährt sich am 27. Januar zum 75. Mal. Auch im Saarland finden vielerorts Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Nazi-Regimes statt. Ein Großteil davon waren jüdische Menschen. Für deren Schutz trage Deutschland nach wie vor eine besondere Verantwortung, betont der Antisemitismus-Beauftragte des Saarlandes, Professor Roland Rixecker.