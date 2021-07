Auktionator-Sein ist Berufung : Das gute Geschäft mit alten Sachen

Udo Dawo in den Ausstellungsräumen seines Auktionshauses in Saarbrücken-Scheidt. Zu sehen sind Werke saarländischer Maler, die am 24. Juli versteigert werden. Foto: Iris Maria Maurer

Exklusiv Saarbrücken Udo Dawo (73) beschloss vor 47 Jahren, ein Auktionshaus zu gründen. Heute rufen australische Milliardäre bei ihm an. Er erlebt viel Kurioses.

Das muss man aushalten: Möbel schieben, Kisten packen, Vitrinen einräumen, Bilder umhängen. „In einem Auktionshaus herrscht eine permanente Umzugssituation“, so beschreibt Udo Dawo (73) seinen Alltag. Er liebt das Einrichten. Sonst wäre er nicht 47 Jahre lang im Geschäft mit dem Hammer. Es spielt im weiten Feld zwischen Kunst, Kuriosem und Krimskrams und ist – die Namen „Sotheby‘s“ und „Christie’s“ stehen dafür – verknüpft mit der Welt der Schönen und Reichen.

Auch vor dem eher unscheinbaren Gebäude in der Scheidter Kaiserstraße mit dem Schild „Dawo Auktionen“ hält schon mal ein schwerer Schlitten. Wie damals, als Dawo ein Alfons-Walde-Gemälde versteigerte, und mitten im Winter braungebrannte drahtige Typen aus Kitzbühel auftauchten. Mit 55 000 Mark hatte Dawo das Walde-Werk angesetzt, es brachte das Dreifache, das blieb bis heute sein teuerstes Versteigerungs-Objekt. Jetzt könnte er das Bild wohl für eine Million verkaufen, meint Dawo. Denn der in Kitzbühel verstorbene Walde (1891-1958) gilt als Star unter den österreichischen Alpen-Malern. Damals erkannte Dawo die Echtheit des Bildes, das eine alte Dame aus Völklingen ihm brachte, nachdem sie bei der Fernsehsendung „Kunst und Krempel“ einen Walde gesehen hatte. Sie hütete einen Schatz, das Geschenk ihres Bruders, eines nach dem Zweiten Weltkrieg in Kitzbühel stationierten Soldaten.

Info Wie wird man Auktionator? Udo Dawo hat eine Ausbildung als kaufmann und Betriebswirt. Außerdem ist er Edelstein-Fachmann, hat eine gemologische Ausbildung in Idar-Oberstein gemacht. Das kunstgeschichtliche Wissen erwarb er durch intensive Fachmagazin- und Fachbücher-Lektüre. Bis heute gehört eine Stunde Lesen zu seinem Berufsalltag. Auktionator ist kein staatlich anerkannter Beruf. Es gibt aber öffentlich vereidigte Sachverständige. Dafür muss man Berufserfahrung und Prüfungen nachweisen.

Mittlerweile kommen die wirklich prominenten oder stinkreichen Kunden nicht mehr selbst zu den Versteigerungen, sie schicken Pariser und Londoner Händler als Beauftragte. Oder fragen, wie kürzlich passiert, per Mail an, selbst aus Australien: „Dieser Mann ist an Gruben-Sachen interessiert und ist uns seit Jahrzehnten treu. Er hat zuerst immer nur Kleinigkeiten gekauft, weil er wenig Geld hatte. Heute ist er selbst Grubenbesitzer und Milliardär.“ Wobei das Internet das internationale Interesse hat explodieren lassen, nur noch etwa 20 Prozent Umsatz macht Dawo mit Kunden aus der Region. Deren Vorliebe: saarländische Kunst.

Ein Auktionshaus-Inhaber bürgt mit seinem Namen nicht nur für Seriosität, also für die geprüfte Echtheit der Objekte, sondern auch für Diskretion. Ihm öffnen sich Türen zu Fabrikanten-Villen oder zu Schlössern – und Häuser geben viel Privates preis. Deshalb hört man von Dawo keine Kunden-Namen, nur den von Schlager-Show-Legende Truck Branss, einst Regisseur beim Saarländischen Rundfunk.

Dawo wird zu Haushaltsauflösungen, gerufen, nicht nur bei Todesfällen, sondern auch bei Hausverkäufen. Entnervte Erben bitten ihn, tausende historische Puppen, Grubenlampen oder Heiligenfiguren zu sichten, und Sammler wie kürzlich der Differter Apotheker und Schifffahrts-Experte Dr. Matthias Trennheuser kontaktieren ihn, wenn sie sich entschließen, ihrem Leben eine andere Wendung zu geben. Trennheuser wollte seine gesamte Sammlung zur deutschen Kreuzfahrt-Geschichte los werden. Rund 300 000 Euro sollte sie bringen. Schnell verdientes Geld für den Auktionator Dawo, der nach eigenem Bekunden in der Regel 16 Prozent Provision nimmt? Nicht wirklich. Wochenlang recherchierte einer von fünf Dawo-Mitarbeitern, ein Kunsthistoriker, um die 850 Positionen im Katalog korrekt zu beschreiben. Jede, nicht nur diese Ausnahme-Auktion, empfindet Dawo als „Abenteuer“ und „Gipfelbesteigung“.

Wie kommt ein gelernter Kaufmann wie er zu einem Beruf, der viel Kompetenz in Kulturgeschichte und Kunst-Expertise voraus setzt? Durch frühe Leidenschaft. Dawo wurde im Haus seiner Großeltern groß, die in Alschbach (Blieskastel) eine Landwirtschaft hatten: „Das Haus stand voll mit alten Sachen“, sagt Dawo. Bereits als 16-Jähriger wurde er Dauergast im Heimatmuseum am St. Johanner Markt und träumte davon, irgendwann mal ein Schloss zu besitzen. Damals kaufte er seine erste eigene Antiquität, eine Gründerzeit-Uhr, stotterte sie in Fünf-Mark-Raten ab, die letzte erließ ihm der Saarbrücker Händler. Und nachdem Dawo bei einem Uhren-„Guru“ am Küchentisch lernte, wie man eine französische Pendeluhr repariert, um sie mit sattem Gewinn weiter verkaufen zu können, war klar: Von dieser schönen Sache lässt sich leben. So gut, dass auch seine Frau einstieg und jetzt seine Tochter.

„Als ich 1974 in Alschbach anfing, gab es einen Run auf Antiquitäten. Schöne alte Stücke gehörten in jede Wohnung“, sagt Dawo. Es sei leicht gewesen, Fuß zu fassen. Biedermeier-Schränke seien für 10 000 Mark weggegangen: „Damals beschäftigten sich die Leute intensiv mit alten Möbeln, gaben sie auch nicht her, wenn sie sie erbten.“ Vorbei, vorbei. In seiner nächsten Auktion tauchen Original-Biedermeier-Sekretäre unter 300 Euro auf. Der dramatische Preisverfall wird nur durch die international gewachsene Käuferzahl ausgeglichen.

Der Geschmack habe sich total verändert, meint Dawo, das Wissen über historisch definierten Stil sei verloren gegangen, deshalb stoße vermeintlich „Überladenes“ auf Ablehnung. Und wie ist er selbst eingerichtet? Seine Wohnung liegt direkt über den Scheidter Geschäftsräumen, die sich in einer Schreinerei aus dem 19. Jahrhundert befinden. Dawo und seine Frau bauten sie 1980 zu ihrem Firmensitz um. Offensichtlich liebt es der Auktionshaus-Inhaber auch privat strikt erlesen, lebt in in einem Mix aus Corbusier, Barock und Neugotik,jedes Zimmer spiegelt eine bestimme Epoche. Für Kunden ist die Wohnung tabu: „Ich kaufe selbst nichts aus Sammlungen, die mir angeboten werden, und ich verkaufe nichts aus meinem Privatbesitz“, sagt Dawo und freut sich, dass er nie vom Sammel-Virus befallen wurde: „Man weiß, wenn der Wirt sein bester Gast wird, geht’s bergab.“