Corona-Infektionen : Antikörperstudie im Saarland zeigt dreimal so viele Infizierte

Corona-Tests haben nur einen Teil der Infektionen erfasst. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Saarbrücken In der ersten Pandemie-Welle waren dreimal so viele Menschen mit dem Corona-Virus infiziert wie durch positive Tests erkannt wurden. Das hat die Auswertung einer Antikörperstudie an der Uni-Klinik des Saarlandes in Homburg ergeben.

Wie die leitende Virologin Sigrun Smola gegenüber der SZ sagte, hatten mehr als 2900 Personen an der Studie teilgenommen. Die sogenannte Antikörper-Prävalenzsstudie decke die erste Pandemiewelle bis zum 15. Oktober ab, so Smola. Um ein repräsentatives Ergebnis zu erzielen, habe das Krebsregister im Saarland über die Einwohnermelde-Daten erwachsene Personen herausgefiltert, die alle Altersklassen und geografischen Gegebenheiten abbildeten. Aus 10 000 angeschriebenen Kandidaten hätten letztendlich 2940 Personen teilgenommen.