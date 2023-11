Mehrere Verfahren eingeleitet Diese antiisraelische Parole wird im Saarland jetzt strafrechtlich verfolgt

Der bei propalästinensischen Demonstrationen oft verwendete Slogan „From the river to the sea“ („Vom Fluss bis zum Meer“) wird auch im Saarland künftig strafrechtlich verfolgt. Von der Polizei wurden bereits mehrere Verfahren eingeleitet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Am Freitag war bereits bekannt geworden, dass der Slogan in Bayern künftig strafrechtlich verfolgt wird.