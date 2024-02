Aktuelle Analyse der AOK Antibiotika-Verschreibungen steigen im Saarland wieder deutlich

„Umso öfter Antibiotika und Reserve-Antibiotika verordnet werden, desto resistenter werden die Bakterien. Die einstigen effektiven Wunderwaffen gegen Infektionskrankheiten werden durch ihren häufigen Einsatz sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tierhaltung zunehmend kraftloser“, warnt Dr. Martina Niemeyer, die Vorstandsvorsitzende der AOK im Saarland und in Rheinland-Pfalz.