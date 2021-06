Annelie Henn ist neue Deutsche Fotomeisterin : Tele Freisen ist zum fünften Mal Deutscher Fotoclub-Meister

Freisen „Das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte“, freuen sich die Fotokünstler aus dem Nordsaarland.

Annelie Henn hat die Deutsche Meisterschaft mit faszinierenden, actionreichen und energiegeladenen Tier-Aufnahmen und einem wunderschönen Schwarz-Weiß-Porträt gewonnen. Sie holt zwei Medaillen, eine Urkunde und drei Annahmen und liegt mit elf Punkten unangefochten an der Spitze in Deutschland. Sie stammt aus Hoppstädten-Weiersbach (Landkreis Birkenfeld) und gehört seit 2013 dem Freisener Fotoclub an. „Schon als Kind habe ich meine erste Kamera geschenkt bekommen“, erzählt sie, „und seitdem hat mich die Freude am Fotografieren nicht mehr losgelassen.“ Ihr Interesse konzentriert sich auf die Naturfotografie, die von Makroaufnahmen von Ameisen bis zu Bewegungsstudien von Wildvögeln reicht.

Konrad Funk, der 2015 Deutscher Fotomeister geworden war, hat sehr gute sieben Punkte und damit Platz sechs erreicht. Gerd Schunck und Wolfgang Wiesen liegen mit jeweils sechs Punkten auf dem zwölften Rang. Diese großartigen Ergebnisse bedeuten die Deutsche Fotoclub-Meisterschaft für Tele Freisen. Von insgesamt 27 teilnehmenden Aktiven (Spitze in Deutschland) sind 15 mit Annahmen, Urkunden und Medaillen in die Wertung gekommen. Neben den genannten auch Thomas Reinhardt (vier Punkte), Martin Buchholz, Erhard Müller und Dagmar Utzig-Fell (je drei), Michael Dorscheid (zwei) sowie Gerhard Bolz, Gerhard Drogi, Ute Kaiser-Drogi, Günther Schad, Reiner Spiegel und Udo Stamm (je ein Punkt).

An den Deutschen Fotomeisterschaften haben sich laut DVF 1023 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 6081 Fotografien beteiligt. Die Preisverleihung findet am 11. September in Dillingen an der Donau statt, dort in der Stadthalle werden dann bis zum 19. September die besten Fotos in einer großen Ausstellung gezeigt.