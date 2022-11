Heftige Kritik an WM in Katar reißt nicht ab : Anke Rehlinger zu FIFA-Druck wegen „One Love“-Kapitänsbinde: „Das ist schlicht empörend“

Saarbrücken/Berlin Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat die Fifa für die angedrohten Sanktionen im Zusammenhang mit der „One Love“-Kapitänsbinde scharf kritisiert.

Die massive Kritik an der Fifa und an der Weltmeisterschaft in Katar reißt nicht ab. Nachdem mit Katar erstmals ein Gastgeber ein WM-Eröffnungsspiel verloren hat (0:2 gegen Ecuador), wurden die Ränge im Stadion schon nach dem Pausenpfiff immer leerer, wie Bilder in den sozialen Medien zeigten. Am zweiten WM-Tag hagelt es nun heftige Kritik an der Fifa wegen angedrohter Sanktionen im Zusammenhang mit der „One Love“-Kapitänsbinde. „Das ist schlicht empörend. Wie vieles andere an der FIFA und dem FIFA Wold Cup“, twitterte Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger zu einem entsprechenden Post des Deutschlandfunks Sport. „Wie unfassbar schade für die Sportler. Ich bin raus. Leider.“