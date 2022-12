Frieden, Gesundheit und eine Eismaschine : Was sich die Saar-Politiker zu Weihnachten wünschen

Was sich die Saar-Politiker zu Weihnachten wünschen

Die meisten Wünsche der Saar-Politik lassen sich nicht in Päckchen packen... Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Was wünschen sich die Spitzenpolitiker der Saar-Parteien zu Weihnachten – persönlich wie politisch? Die SZ hat nachgefragt.

Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Doch bevor es soweit ist, steht erst einmal Heiligabend vor der Tür. Für die Kinder im Saarland liegt hoffentlich das ein oder andere Geschenk unter dem Baum. Die Wünsche von Erwachsenen sind oftmals ein wenig schwieriger zu erfüllen. Das trifft auf die Vertreter der Politik zu. Die SZ wollte dennoch wissen: Was wünschen sich die Chefs der Saar-Parteien zu Weihnachten – sowohl auf politischer Ebene, als auch persönlich? Die Antworten fielen ganz unterschiedlich aus.

Anke Rehlinger

„Mein Wunsch und mein Ziel ist, dass es uns gelingt, im Saarland Klima und Arbeitsplätze zu schützen“, erklärt Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). „Und ich wünsche mir, dass wir Saarländerinnen und Saarländer stolz sind auf das, was wir erreichen. Und für unser Europa wünsche ich mir Frieden.“ Und als persönlichen Wunsch? „Eine Eismaschine.“

Emily Vontz

„Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam als Saarländer*innen all denen helfen, die die sich einsam fühlen oder Unterstützung brauchen“, sagt Emily Vontz, Vorsitzende der Saar-Jusos, die kürzlich als jüngstes Mitglied in den Bundestag nachrückte. „Ich wünsche mir, dass wir auch im nächsten Jahr zeigen, was uns als Saarländer*innen ausmacht: zuhören, helfen und zusammenhalten.“