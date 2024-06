Anke Rehlinger im SZ-Redaktionsgespräch Land übernimmt 90 Prozent der Kosten für Hochwasserschäden: „Wir lassen die Kommunen nicht alleine“

Mit einem Sondervermögen in Höhe von 94 Millionen Euro will die Landesregierung die Folgen des Hochwassers im Saarland sowie künftige Schutzmaßnahmen finanzieren. Alleine die Kommunen haben Schäden von 42 Millionen Euro gemeldet. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) kündigt im SZ-Interview an, dass das Land 90 Prozent der Kosten übernehmen wird.