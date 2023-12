Eine „Art Transformations-Sondervermögen“ Anke Rehlinger ist für Modernisierung der Schuldenbremse

Vorstellbar sei für sie etwa ein Weg wie man beim Sondervermögen für die Bundeswehr gegangen sei, das ausdrücklich per Verfassungsänderung im Grundgesetz verankert wurde. Eine solche „Art Transformations-Sondervermögen“ würde dann nicht konsumtive Ausgaben, sondern nur „Zukunftsinvestitionen, die wir in unserem Land brauchen“ erlauben. Die Abgrenzung sei sicherlich nicht einfach: „Aber das, was wir jetzt gerade erleben und die Klimmzüge, die man jetzt machen muss, ist erst recht nicht einfach.“