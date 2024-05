Aktuell mehrere Vorfälle Angriffe auf Schiedsrichter offenbaren Schwäche des Saar-Fußballverbandes

Unfaires Verhalten hat nirgends etwas verloren. Sei es auf der Straße, in der Kneipe, im Internet oder beim Sport. Jeder sollte immer dann dazwischenfunken, wenn wortgewaltig attackiert wird. Und erst recht, wenn es zu Gewalt mit Fäusten kommt, wie zuletzt auf und am Rande eines Sportplatzes in Mandelbachtal-Bebelsheim (Saarpfalz-Kreis). Doch als ein Schiedsrichter nach Polizeiangaben zuerst von einem Fußball-Spieler angegangen wurde und dann ein Fan den Unparteiischen krankenhausreif geschlagen hat, blieb ein beherztes Eingreifen anderer ganz offensichtlich aus.