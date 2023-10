„Ich stand in Dillingen an einer Brücke und dachte, dass ich springe“ ZDF berichtet über rührende Geschichte vom Saarländer Angelo Diliberto

Dass der 51-Jährige heute Fußballspiele pfeift, daran sei vor 15 Jahren nicht zu denken gewesen: „Das Leben erschien ihm sinnlos“, heißt es im ZDF-Beitrag. Denn Diliberto war spielsüchtig und häufte bis zu 90 000 Euro Schulden an. Er verlor seinen Job, dann seine Wohnung – einen familiären Rückhalt hatte er nicht. „Und dann war ich an einem Punkt, da stand ich in Dillingen an einer Brücke und dachte, dass ich springe“, sagt er im ZDF-Interview.