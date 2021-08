Saar-Politik in sozialen Medien : Das sind die Saar-Parteien mit den meisten Klicks auf Facebook

Saar-Politik in sozialen Medien

Serie Saarbrücken Wer wird am meisten geklickt, geliket und kommentiert? Die Union Stiftung hat die Accounts saarländischer Parteien ausgewertet und verglichen. Wir stellen die Ergebnisse vom Monat Juli vor. Das sind die beliebtesten Saar-Parteien auf Facebook.

Im September machen die Wähler bei der Bundestagswahl ihr Kreuz, aber Klicks können sie an Politiker in den sozialen Medien das ganze Jahr über verteilen.Und das tun sie auch. Die Union Stiftung hat in ihrem aktuellen Social Media Briefing die Facebook-Accounts saarländischer Parteien ausgewertet und verglichen.