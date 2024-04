An der Grenze zum Saarland Fast schon einzigartig: Dieser Biohof gehört seinen Kunden

Wenn sich die ersten warmen Tage im Frühling zeigen, ist der Kuhstall bereits leer. Die etwa 75 Tiere stehen dann schon auf der grünen Weide – und das ab sofort bis in den späten Herbst hinein. Erst wenn die Temperaturen in der Nacht zu tief fallen, kommt die Herde über den Winter zurück in den Laufstall. Diese ursprüngliche Form der Landwirtschaft ist heutzutage immer seltener zu finden. Die konventionellen Großkonzerne legen ihren Fokus auf andere – lukrativere – Maßnahmen. Auf dem „Hof am Weiher“ von Familie Bensel ist dieses Konzept jedoch noch Alltag – und das bereits seit Jahrzehnten.