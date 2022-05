Amtliche Warnung : Blitz und Donner ziehen bereits am frühen Montagmorgen übers Saarland hinweg – und es kündigt sich noch mehr an

Blitz und Donner ziehen bereits am frühen Montagmorgen übers Saarland hinweg – und es kündigt sich noch mehr an

Saarbrücken Eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) fürs gesamte Saarland herausgegeben. Wie lange diese vorerst gilt und was danach auf die Region zukommt.

Aufräumarbeiten am Tag danach : Tornados, Regen, Unwetter – “Tief Emmelinde“ richtet Millionenschaden an (mit Video)

Bei diesen Gewittern soll es aber nicht bleiben. Die Meteorologen kündigen ab Mittag schwere Gewitter an, die sich bis in den späten Abend hinziehen sollen. Dann sind sogar gewaltigere Regenmengen von bis zu 35 Liter auf den Quadratmeter möglich. Auch Hagel mit einem Durchmesser von bis zu drei Zentimetern wird prognostiziert. Orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde gehen einher. Erst am Abend klingen diese unwetterartigen Gewitter wieder ab, heißt es in der Vorabinformation des Wetterdienstes.