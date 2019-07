Wetter im Saarland : Meteorologen geben amtliche Warnung vor Hitzewelle heraus

Saarbrücken Subtropische Temperaturen erwarten uns nach Auskunft der Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen.

Mit starker bis extremer Wärmebelastung rechnen die Meteorologen im Saarland. Bereits am Montag (22. Juli) müssen sich die Menschen auf Spitzenwerte von 32 Grad einstellen. Doch damit ist der Höchststand längst nicht erreicht. Am Dienstag klettert das Quecksilber voraussichtlich auf bis zu 36, am Mittwoch auf 39 Grad.